Сотрудники ФСБ завершили расследование дела банды торговцев оружием из Великих Лук

10:59, 20 февраля 2017, ПАИ

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех граждан РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса РФ – незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне 2016 года сотрудниками УФСБ России по Псковской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте огнестрельного оружия. В ходе расследования уголовного дела доказана причастность членов группы к незаконному приобретению, хранению и сбыту оружия иностранного производства и боеприпасов к нему.

В январе 2017 года Великолукский городской суд Псковской области признал подсудимых виновными и приговорил их к различным срокам лишения свободы.

Напомним, в июне 2015 года ПАИ сообщало, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала поставки огнестрельного оружия из стран Евросоюза и Украины. Операция проводилась силами сотрудников ФСБ России из Москвы, Владимирской и Псковской областей на территории этих регионов. Организаторов криминального бизнеса и их пятерых сообщников задержали при транспортировке и сбыте оружия на территории Псковской области. Из незаконного оборота изъято более 30 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины, винтовки, пистолеты и револьверы) иностранного и российского производства с устройствами для бесшумной беспламенной стрельбы, 13 гранат, 15 кг взрывчатых веществ, свыше 15 тыс. боеприпасов и холодное оружие.

Ранее, в середине января 2015 года, в Великих Луках сотрудниками ФСБ при сбыте очередной партии оружия были задержаны 10 человек, причастных к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из незаконного оборота были изъяты 72 единицы огнестрельного оружия (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины отечественного и иностранного производства), свыше 300 его основных частей, самодельное взрывное устройство, более 21 кг взрывчатых веществ, 12 гранат, 64 детонатора различной модификации, более 12 тысяч боеприпасов, а также наркотические вещества в особо крупном размере. Всего были ликвидированы четыре мастерских по ремонту и модернизации оружия, изготовлению боеприпасов и взрывных устройств.