Онлайн-курсы подготовки к «Тотальному диктанту» откроются 22 февраля

12:52, 20 февраля 2017, ПАИ

22 февраля откроются бесплатные подготовительные онлайн-курсы к «Тотальному диктанту». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-координатор проекта «Тотальный диктант» Ксению Эрдман.

«Занятия начнутся 22 февраля в 18:00 по московскому времени на официальном сайте Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» totaldict.ru. «Премьера» каждого занятия будет идти в прямом эфире, и каждый участник сможет задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на них компетентные ответы», - сказала Эрдман. По ее словам, новые темы будут появляться каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля, даты проведения диктанта.

Программа курсов разработана с учетом специфики уникального текста, специально написанного для «Тотального диктанта» 2017 года: особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой курсов занимается экспертный совет «Тотального диктанта». После мероприятия состоятся еще три занятия - онлайн-разбор текста диктанта.

«Очные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» идут уже в седьмой раз, и, конечно, с каждым годом необходимость занятий онлайн становилась все более и более очевидной: активных пользователей интернета становится все больше, а свободного времени у людей - все меньше. Статистика прошлого года подтвердила нам, что занятия в интернете пользуются даже большей популярностью: в 2016 году в онлайне вместе с нами к диктанту готовились более 110 тыс. человек», - отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Она обратила внимание на то, что статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что курсы качественно повышают уровень грамотности: часты случаи, когда люди, ежегодно посещая курсы, улучшали свои оценки за «Тотальный диктант» с «двоек» до «четверок-пятерок». «И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту: диктант - раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день», - заключила Ребковец.