Псковичка перевела лжеподруге 78 тысяч рублей

11:26, 20 февраля 2017, ПАИ

Псковичка перевела лжеподруге 78 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, гражданке в интернете пришло сообщение под логином ее подруги. Та просила оказать ей финансовую помощь. Женщина решила оказать содействие и перевела на указанный счет более 78 тысяч рублей.

Когда через некоторое время псковичка созвонилась с подругой, то выяснилось, что финансовых проблем та не испытывает и никаких сообщений подобного рода не отправляла. Есть основания полагать, что её страничку в сети взломали.

В первом отделе полиции УМВД России по городу Пскову проводится расследование.