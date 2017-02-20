Псковичка перевела лжеподруге 78 тысяч рублей
Псковичка перевела лжеподруге 78 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, гражданке в интернете пришло сообщение под логином ее подруги. Та просила оказать ей финансовую помощь. Женщина решила оказать содействие и перевела на указанный счет более 78 тысяч рублей.
Когда через некоторое время псковичка созвонилась с подругой, то выяснилось, что финансовых проблем та не испытывает и никаких сообщений подобного рода не отправляла. Есть основания полагать, что её страничку в сети взломали.
В первом отделе полиции УМВД России по городу Пскову проводится расследование.