37% псковичей никогда не опаздывают на работу, показал опрос

13:40, 20 февраля 2017, ПАИ

37% сотрудников в Псковской области всегда приезжают на работу вовремя. Об этом свидетельствуют данные опроса Службы исследований HeadHunter.

Лишь 7% признались в том, что опаздывают каждый день. Ещё 12% делают это несколько раз в неделю, а 19% - реже одного раза в месяц.

Среди причин опозданий лидируют проблемы с транспортом (пробки, час-пик) — благодаря им не успевают прийти вовремя на работу 42% жителей региона. Еще 15% указали, что опаздывают, как правило, потому что долго не могут проснуться. Для 11% респондентов большую роль играет скорость: они не способны быстро собраться, а 18% опаздывают, так как в их компании нет чёткого времени прихода на работу. Еще 9% опрошенных назвали основной причиной опоздания различные домашние заботы.

В основном, когда сотрудники опаздывают на работу, начальство ограничивается устными замечаниями (33%). 34% специалистов из Псковской области утверждают, что их руководство не обращает внимания на опоздания, а 13% ответили, что от провинившегося требуют объяснительную.

Что касается общих результатов опроса по всем регионам страны, выяснилось, что топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) признались, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов/ведущих специалистов, лишь 37% которых выбрали этот вариант ответа.

Никогда не опаздывают на работу 67% представителей добывающей сферы из разных регионов России, а также 63% рабочего персонала. Менее пунктуальны специалисты госсектора (16%) и работники сферы маркетинга, рекламы и PR (14%), которые опаздывают на работу каждый день. Самыми часто опаздывающими оказались сотрудники IT-компаний и представители искусства (по 19% указали, что опаздывают несколько раз в неделю).

Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников являются российские представители IT-отрасли (48%), а также СМИ, маркетинга и рекламы (40%). Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях (по 45%). По словам 19% работников металлургии, за опоздания начальство накладывает на сотрудников финансовые штрафы. Требуют объяснительную у 23% работников нефтегазовой отрасли.

Опрос проводился в январе среди 6 тыс. 221 сотрудника российских компаний.