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Полицейские арестовали двух безработных, ограбивших псковича возле бара на Рижском проспекте

Псковские полицейские арестовали двух мужчин, подозреваемых в совершении грабежа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 15 февраля возле одного из баров на Рижском проспекте подозреваемые отобрали у гражданина около 29 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали грабителей, которыми оказались двое безработных судимых мужчин 1979 и 1982 годов рождения. Похищенное изъяли. Проводится расследование.

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