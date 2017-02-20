Полицейские арестовали двух безработных, ограбивших псковича возле бара на Рижском проспекте

12:10, 20 февраля 2017, ПАИ

Псковские полицейские арестовали двух мужчин, подозреваемых в совершении грабежа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 15 февраля возле одного из баров на Рижском проспекте подозреваемые отобрали у гражданина около 29 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали грабителей, которыми оказались двое безработных судимых мужчин 1979 и 1982 годов рождения. Похищенное изъяли. Проводится расследование.