Псковичей приглашают на «Творческий дуэт» Ираиды и Николая Самойленко

13:14, 20 февраля 2017, ПАИ

В музыкально-художественном салоне Детской школы искусств города Пскова открылась выставка творческих работ преподавателей художественного отделения учреждения, членов Союза художников России и движения «Псков-Арт» Ираиды и Николая Самойленко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Творческий дуэт» - так называется выставочная панорама картин, на которых изображены окрестности Изборска и псковские храмы, реки и цветочные поляны.

На открытии выставки, которое состоялось в музыкально-поэтическом оформлении 16 февраля, директор школы, заслуженный работник культуры РФ Виктор Лисенков поблагодарил Ираиду и Николая Самойленко за предоставленную возможность учащимся, преподавателям и гостям школы познакомиться с новыми и малоизвестными ранее творческими работами супружеской пары.

Также благодарности в адрес «Творческого дуэта» прозвучали от заместителя директора по учебной работе ДШИ Натальи Щёткиной, заведующей художественным отделением Натальи Яблочкиной, искусствоведа Ольги Кошельковой.

Выставка проходит в рамках патриотического проекта «Земля Богатырей» и продлится до 6 марта. Вход свободный.