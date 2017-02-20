Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту

12:38, 20 февраля 2017, ПАИ

«Народное признание» - это не шоу, а действо, которое направлено на выявление наших передовых предприятий, людей, совершивших какой-то поступок», - сказал депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Григорий Турчин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Григорий Турчин подчеркнул, что награды во всех номинациях премии были заслуженными. «Хотя, я бы каждому дал награду, потому что все номинанты достойны. Мне больше всего импонировали люди, которые участвовали в спасении людей. Они достойны уважения, они рисковали своей жизнью ради спасения чужой», - добавил он.

Парламентарий также отметил высокий уровень подготовки мероприятия.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».