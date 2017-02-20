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Культура

Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»

Эксперт конкурса «Золотая маска» Алёна Карась упрекнула псковскую публику в «твердокаменности». Такую оценку псковским любителям театра она дала в интервью редактору отдела культуры журнала «Огонёк» Андрею Архангельскому.

На фото: Алёна Карась

Андрей Архангельский упомянул о скандале с запретом спектакля «Банщик», который готовила режиссер «Театра.doc» Варвара Фаэр. В ответ на эту реплику Алёна Карась сообщила: «Там постоянно скандалы. Я только приехала оттуда, с Пушкинского театрального фестиваля. Там люди уходили со спектаклей, вообще оказались очень строги и к Николаю Коляде, и к московскому искателю новых путей Климу [режиссер Владимир Клименко, выступающий под псевдонимом], чей спектакль «Сказки для взрослых» по сказкам Пушкина псковский зритель не принял — он показался им слишком провокативным, деструктивным по отношению к «нашему всему». Особая твердокаменность этого города сродни его крепостям и форпостам. Вероятно, там придется десятилетиями работать над тем, чтобы создавать новую среду, которая сможет принять новый театр».

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