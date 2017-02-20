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Общество

Почта России разоблачила банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы в посылках

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями правоохранительных органов в Москве выявили и пресекли деятельность устойчивой преступной группы, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Псковской области - филиала ФГУП «Почта России».

Мошенники регулярно открывали в сети интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Данные сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.

Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с совершенно другими предметами, нередко предъявляли претензии почтовым работникам. После проверки, было установлено, что почтовые отправления сдавались мошенниками для отправки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей.

Персональные данные отправителей и граждан, регулярно получавших наложенные платежи за данные посылки, в соответствии с постановлением суда передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Одну из подозреваемых задержали непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями.

В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее 5 человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).  

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