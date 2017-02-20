4
18:23
Аркадий Мурылёв о «Народном признании-2016»: И премия, и шоу были на достойном уровне
17:49
Дмитрий Салихов: «Народное признание» заставляет вспоминать и обсуждать хорошие поступки
17:38
Активисты ОНФ в Псковской области присоединились к заполнению «Карты убитых дорог»
16:42
Виктор Антонов о «Народном признании»: Мы отвыкли хвалить людей
15:47
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
15:26
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017»
15:09
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
Еще новости
  • Коротко
Общество

Активисты ОНФ в Псковской области присоединились к заполнению «Карты убитых дорог»

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области приступили к реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В рамках проекта создана интерактивная карта, с помощью которой любой гражданин может самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. За первые дни на интерактивную карту псковичи нанесли более 50 проблемных участков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Лидерами рейтинга на  интерактивной Карте убитых дорог в Пскове в настоящее время стали улица Советской Армии и улица Шестака.  Дорога по улице Советской Армии уже много лет разбита, а она ведет на федеральную трассу. На улице Шестака дорога вся в ямах и выбоинах, по ней невозможно ни проехать, ни пройти», - отметили в ОНФ.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» нацелен на выявление дорог, требующих первоочередного ремонта, а также на участие граждан в формировании дорожной политики в регионе. На сайте dorogi-onf.ru любой гражданин может отметить дорогу или ее участок в своем населенном пункте, загрузить фотографии и описать проблему. Пользователи могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт.

«Критерии выбора властями дорог для проведения ремонта не понятны гражданам. В региональное отделение Народного фронта регулярно поступают вопросы в этой сфере. При этом граждан волнует, почему одни дороги не ремонтируются годами, а другие латают периодически. У псковичей появилась возможность присоединиться к проекту и обозначить участки дорог в регионе, которые требуют ремонта, а также отметить участки дорог, требующих корректировки дорожной разметки и дополнительной установки знаков. Собранные данные, получившие наибольший рейтинг, мы направим в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта. Мы призываем псковичей активно наполнять «Карту убитых дорог», – отметил член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

Аркадий Мурылёв о «Народном признании-2016»: И премия, и шоу были на достойном уровне
20 февраля 2017
Аркадий Мурылёв о «Народном признании-2016»: И премия, и шоу были на достойном уровне 3
Дмитрий Салихов: «Народное признание» заставляет вспоминать и обсуждать хорошие поступки
20 февраля 2017
Дмитрий Салихов: «Народное признание» заставляет вспоминать и обсуждать хорошие поступки
Активисты ОНФ в Псковской области присоединились к заполнению «Карты убитых дорог»
20 февраля 2017
Активисты ОНФ в Псковской области присоединились к заполнению «Карты убитых дорог» 4
Виктор Антонов о «Народном признании»: Мы отвыкли хвалить людей
20 февраля 2017
Виктор Антонов о «Народном признании»: Мы отвыкли хвалить людей
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
20 февраля 2017
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017»
20 февраля 2017
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017» 8
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
20 февраля 2017
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
20 февраля 2017
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области

Идет загрузка...