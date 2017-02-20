Активисты ОНФ в Псковской области присоединились к заполнению «Карты убитых дорог»

17:38, 20 февраля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области приступили к реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В рамках проекта создана интерактивная карта, с помощью которой любой гражданин может самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. За первые дни на интерактивную карту псковичи нанесли более 50 проблемных участков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Лидерами рейтинга на интерактивной Карте убитых дорог в Пскове в настоящее время стали улица Советской Армии и улица Шестака. Дорога по улице Советской Армии уже много лет разбита, а она ведет на федеральную трассу. На улице Шестака дорога вся в ямах и выбоинах, по ней невозможно ни проехать, ни пройти», - отметили в ОНФ.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» нацелен на выявление дорог, требующих первоочередного ремонта, а также на участие граждан в формировании дорожной политики в регионе. На сайте dorogi-onf.ru любой гражданин может отметить дорогу или ее участок в своем населенном пункте, загрузить фотографии и описать проблему. Пользователи могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт.

«Критерии выбора властями дорог для проведения ремонта не понятны гражданам. В региональное отделение Народного фронта регулярно поступают вопросы в этой сфере. При этом граждан волнует, почему одни дороги не ремонтируются годами, а другие латают периодически. У псковичей появилась возможность присоединиться к проекту и обозначить участки дорог в регионе, которые требуют ремонта, а также отметить участки дорог, требующих корректировки дорожной разметки и дополнительной установки знаков. Собранные данные, получившие наибольший рейтинг, мы направим в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта. Мы призываем псковичей активно наполнять «Карту убитых дорог», – отметил член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич.