Псковских родителей приглашают стать участниками программы укрепления семьи

13:31, 20 февраля 2017, ПАИ

Проект укрепления семьи «Детской деревни-SOS Псков» приглашает семьи Пскова и Псковского района стать участниками программы сопровождения. Как пояснили Псковскому агентству информации координаторы проекта, программа сопровождения рассчитана на семьи, где родители заинтересованы в коррекции детско-родительских отношений, испытывают сложности в вопросах воспитания детей, где детей воспитывает одинокий родитель.

Участники программы получают возможность посещать бесплатные занятия с детьми, пользоваться комнатой психологической разгрузки, получать бесплатные консультации семейного юриста, психолога, психотерапевта, участвовать во встречах родительского клуба, праздниках, обучающих мероприятиях проекта и многое другое.

Проект оказывает услуги бесплатно на основании договора о сопровождении, который заключается с семьей после первичной беседы со специалистами и определения потребностей семьи. Для того, чтобы получить более полную информацию о программе и записаться на первичную консультацию и стать клиентом программы, достаточно позвонить по телефону 8-921-215-85-88.

Напомним, что проект укрепления семьи «Моя мама» действует в Пскове с 2008 года. Главная цель проекта – профилактика социального сиротства и комплексная помощь семьям, находящимся в кризисных ситуациях. С 2012 года проект реализуется на базе «Детской деревни SOS- Псков». В настоящее время помощь в проекте получают более 60 псковских семей, в которых воспитываются более 120 детей.