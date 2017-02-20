0
15:47
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
15:26
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017»
15:09
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
13:51
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
12:38
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
11:11
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля
09:40
Масленичная неделя начинается 20 февраля
Еще новости
Общество

Псковичи выбрали логотип для перинатального центра

Завершился конкурс на выбор логотипа Псковского перинатального центра, который проходил открытым голосованием интернет-пользователей на сайте «Псковской правды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковичам были предложены семь вариантов изображений. Больше всего голосов участники опроса отдали эскизу, на котором изображен аист со свертком в клюве.

Теперь, согласно условиям конкурса, эмблема-победитель станет официальной визитной карточкой современного перинатального центра в Псковской области и будет расположена на главном фасаде здания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
20 февраля 2017
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017»
20 февраля 2017
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017» 4
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
20 февраля 2017
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
20 февраля 2017
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
20 февраля 2017
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля
20 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля 5
Масленичная неделя начинается 20 февраля
20 февраля 2017
Масленичная неделя начинается 20 февраля
Между двумя озёрами в Изборске продаётся коттедж для большой семьи
20 февраля 2017
Между двумя озёрами в Изборске продаётся коттедж для большой семьи

Идет загрузка...