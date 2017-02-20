Псковичи выбрали логотип для перинатального центра

12:58, 20 февраля 2017, ПАИ

Завершился конкурс на выбор логотипа Псковского перинатального центра, который проходил открытым голосованием интернет-пользователей на сайте «Псковской правды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковичам были предложены семь вариантов изображений. Больше всего голосов участники опроса отдали эскизу, на котором изображен аист со свертком в клюве.

Теперь, согласно условиям конкурса, эмблема-победитель станет официальной визитной карточкой современного перинатального центра в Псковской области и будет расположена на главном фасаде здания.