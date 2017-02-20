К 23 февраля Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила особую афишу

13:48, 20 февраля 2017, ПАИ

К 23 февраля коллективы Псковской областной филармонии и академического театра драмы имени А. С. Пушкина подготовили особую афишу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, 21 февраля в 19:00 в БКЗ филармонии ансамбль русской музыки «Псков» выступит с программой «Русичи».

«Концерт посвящен истории и доблести русского воинства. Живое звучание любимых произведений в исполнении музыкантов-виртуозов и неповторимые голоса Елены Фединой, Романа Сурикова, Заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой сделают этот праздничный вечер незабываемым. После концерта пройдет патриотическая акция. Гости вечера, военные, ветераны вместе поднимутся на сцену и в знак единства и уважения к подвигам русского воинства сделают общую фотографию. Фото будет размещено на сайте филармонии и на ведущих новостных ресурсах области», - уточнили организаторы.

Билеты можно приобрести в кассе на улице Некрасова, 24 или онлайн на официальном сайте организатора.

23 февраля в 17:00 в БКЗ филармонии в рамках III Всемирного Шаляпинского фестиваля состоится гала-концерт трех басов. В нём примут участие звезды лучших оперных театров мира: Дмитрий Агеев, Отар Кунчулиа, Андрей Фетисов, Гаянэ Апетьян. Билеты - в кассе на улице Некрасова, 24 и онлайн на официальном сайте филармонии.

23 февраля в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектакль «Солдатики». Постановка стала лауреатом премии администрации Псковской области в сфере театрального искусства за 2015 год.

«Солдатики» - спектакль о молодых ребятах, почти детях, которые в армии становятся свидетелями двух жизней – реальной и жестокой, и вымышленной, которая царит на близлежащем космодроме. Кто их этих мальчишек не мечтал быть космонавтом, не хотел строить ракеты и выходить в открытый космос? Но вместо космоса они попали в мир сараев и казарм. Мир, где судьба предоставляет каждому из героев сделать свой выбор: остаться человеком и поступать по совести или подчиниться закону волчьему, царящему в их части», - говорится в анонсе постановки.

Билеты продаются в кассах на улице Пушкина, 13; в гипер-маркете «Империал» или онлайн на официальном сайте театра.