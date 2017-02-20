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Премия "Народное признание"

Благодаря «Народному признанию» люди знают своих героев, заявил Владимир Папорт

Благодаря премии «Народное признание» люди знают своих героев, считает начальник УГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Владимир Папорт рассказал, что посетил церемонию вручения премии первый раз. По его словам, это нужная премия.

«Каждый из номинантов совершил свой поступок, и каждый достоин награды», - заключил начальник городской Госавтоинспекции.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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