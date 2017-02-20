Благодаря «Народному признанию» люди знают своих героев, заявил Владимир Папорт

15:02, 20 февраля 2017, ПАИ

Благодаря премии «Народное признание» люди знают своих героев, считает начальник УГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Владимир Папорт рассказал, что посетил церемонию вручения премии первый раз. По его словам, это нужная премия.

«Каждый из номинантов совершил свой поступок, и каждый достоин награды», - заключил начальник городской Госавтоинспекции.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».