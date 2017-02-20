Школы перейдут на новые учебники истории России с 1 сентября

17:51, 20 февраля 2017, ПАИ

Школы практически всех регионов России начнут обучать отечественной истории по новым учебникам в 2017-2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву.

«Мы сделаем все возможное, чтобы практически все в 2017–2018 году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно», — подчеркнула глава Минобрнауки РФ в ходе пленарного заседания всероссийской конференции «История России в XXI веке глазами школьников».

Историко-культурный стандарт для новых учебных пособий был создан на базе Института русской истории в 2013 году. Он включает в себя принципиальные оценки основных событий прошлого, ключевые подходы к преподаванию истории России в современной школе со списком тем, обязательных для изучения, а также терминов, понятий, персоналий и событий.

Стандарт призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства РФ.