«АвтоВАЗ» уволит 740 сотрудников

14:51, 20 февраля 2017, ПАИ

«АвтоВАЗ» планирует сокращение 740 сотрудников, которые не заняты в основном производстве. Сокращенным работника предложат перейти в подразделения компании или в индустриальный парк, который является структурным подразделением предприятия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова директора по связям с общественностью ПАО «АвтоВАЗ» Сергея Ильинского.

Он отметил, что предприятие уведомит городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о плане сокращения сотрудников уже в понедельник, 20 февраля.

В компании отметили, что сократить планируется меньше 2% от общей численности персонала «АвтоВАЗа», а сама процедура сокращения пройдет в полном соответствии с законодательством РФ. Кроме того, для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста продолжит действовать программа софинансирования пенсии.