Пожарные провели учение в одном из бежаницких соцучреждений

15:56, 20 февраля 2017, ПАИ

17 февраля в здании Службы социальной реабилитации несовершеннолетних Центра соцобслуживания Бежаницкого района прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тактический замысел учений предполагал, что в результате короткого замыкания на кухне произошло возгорание, начальная стадия площади пожара составила 9 квадратных метров. Администрация учреждения сообщила о пожаре в пожарно-спасательную часть № 10 посёлка Бежаницы и приняла меры по эвакуации людей.

Дежурный диспетчер ПСЧ-10 выслал на условный пожар необходимые силы и средства по вызову № 1 БИС, бригады Скорой помощи, ГИБДД и аварийные службы посёлка.

Через 15 минут к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда села Кудеверь. Добровольцы подали один ствол «Б» от автоцистерны на тушение условного пожара через окно на первом этаже. Однако огонь через дверной проем распространился в холл, площадь условного пожара к моменту прибытия дежурного караула ПСЧ-10 составила 50 квадратных метров. На тушение был подан ствол «А» от автоцистерны, вторая АЦ установлена на пожарный гидрант, проложена магистральная линия и на ликвидацию пожара подано расчётное количество стволов.

В результате совместных действий профессиональных пожарных и команды добровольцев условный пожар был потушен, задачи выполнены, учебные цели достигнуты, заключили в ведомстве.