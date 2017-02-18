Сформирован состав совета председателей ТИК в Псковской области

14:25, 20 февраля 2017, ПАИ

Члены Избирательной комиссии Псковской области утвердили персональный состав Совета председателей территориальных избирательных комиссий. Кандидатуры из семи человек предложены руководителями ТИК области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В состав совета вошли председатели территориальных избирательных комиссий Опочецкого района - Татьяна Бобылева, Бежаницкого района - Татьяна Васильева, Псковского района - Анна Садовникова и Локнянского района - Людмила Тимошенкова, а также председатель регионального избиркома Николай Цветков, который возглавит совещательный орган, заместитель председателя Иван Патлач и секретарь Сергей Ковальчук.

Ранее Псковский областной избирком принял решение создать Совет председателей территориальных избирательных комиссий региона. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии.

«Совет председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области является совещательным(консультационным) органом при Избирательной комиссии Псковской области , содействующим в реализации установленные законодательством РФ о выборах и референдумах полномочий ИКПО, территориальных избирательных комиссий, других избирательный комиссий, комиссий референдума», - говорится в положении о совете.

Среди основных задач Совета - изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов, а также подготовка предложений и рекомендаций по вопросам дальнейшего совершенствования избирательного законодательства Псковской области, развития системы ГАС «Выборы», правового просвещения избирателей, а также вопросам по контролю за соблюдением прав избирателей.

По словам председателя избиркома Николая Цветкова, в созданный совет вошли самые авторитетные и опытные председатели ТИК. Совет станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса. Каждый член совета будет наделен полномочиями представлять интересы избирательной комиссии субъекта РФ в ходе сотрудничества с региональными политическими партиями и другими участниками избирательного процесса. Ротация состава совета будет осуществляться каждые два года.

Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.

Добавим, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ создали Совет председателей избирательных комиссий субъектов России. Его возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в состав также вошли зампредседателя Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина и ряд председатели избиркомов субъектов РФ.