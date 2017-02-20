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Общество

В островских Крюках заключённым пытались перебросить два телефона и алкоголь

В деревне Крюки Островского района сотрудники ИК-2 УФСИН России предотвратили попытку переброса осужденным запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

На прилегающей к режимному учреждению территории был задержан 21-летний гражданин, который пытался осуществить переброс через основное ограждение двух свертков, в которых находились два мобильных телефона, 1 зарядное устройство и пол литра спиртосодержащей жидкости.

В отношении правонарушителя составили протокол об административном правонарушении, проводится проверка.

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