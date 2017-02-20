В Опочке задержан грабитель
В Опочке сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Опочецкое» получил информацию о том, что на улице Калинина, неизвестный избил мужчину и похитил мобильный телефон.
Наряд незамедлительно прибыл на место происшествия и организовал поисковые мероприятия. При отработке района в одном из дворов на улице Дзержинского сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали гражданина, приметы которого совпадали с теми, что указал потерпевший.
Похищенный телефон изъят. Подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.