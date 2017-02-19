Центр инноваций в социальной сфере появится в Псковской области

14:49, 20 февраля 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области будут открыты центр инноваций в социальной сфере и инженеринговый центр, поддерживающий промышленные мероприятия. Об этом сообщила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анастасия Иванова отметила, что сейчас большой акцент делается на социальное предпринимательство, это новое направление для псковского региона.

По ее словам, будет рассматриваться вопрос создания коопераций в области, вовлечение малых предприятий в производство крупного бизнеса. В частности, планируется развитие сельхозкоопераций, чтобы помогать местным производителям продвигать свою продукцию, иметь возможность конкурировать.

«Возможен и текстильный кластер. Все эти проекты в работе», - добавила она.