22,3 млрд рублей составила выручка индивидуальных предпринимателей Псковской области

15:19, 20 февраля 2017, ПАИ

22,3 млрд рублей составила выручка индивидуальных предпринимателей Псковской области в 2015 году. Как передаёт корреспондент Псковского агентства с пресс-конференции в Псковстате 20 февраля, об этом стало известно во время подведения предварительных итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего индивидуальных предпринимателей в Псковской области зарегистрировано 11 тысяч 973, в 2015 году осуществляли деятельность 9 тысяч 52. В регионе также зарегистрированы 8 тысяч 96 предприятий, 5 тысяч 815 из них осуществляли деятельность в 2015 году. Их выручка составила 145 млрд рублей.

34,1% юридических лиц Псковской области занимаются оптовой торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (ИП в этих сферах – 47,7%); 20,6% юрлиц осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (среди ИП – 11,6%); 12,9% юрлиц занимаются добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды (среди ИП – 5,6%); 7,8% юрлиц связаны с транспортом и связью (среди ИП – 17%); 10,9% - со строительством (среди ИП – 3,2%).

Отмечается, что индивидуальных предпринимателей в Псковской области стало меньше, а юридических лиц – больше. Причём в регионе преобладают микропредприятия. Таким образом, доля псковских предприятий в структуре российского малого и среднего бизнеса составляет менее 1%.