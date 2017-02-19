Псковская область поднялась на 16 место в рейтинге регионов по развитию экспортоориентированных предприятий

14:55, 20 февраля 2017, ПАИ

Псковская область поднялась с 39 на 16-ое место в рейтинге регионов по развитию экспортоориентированных предприятий. Об этом сообщила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анастасии Ивановой, через Фонд получают поддержку порядка 2,5 тыс. субъектов предпринимательства. При этом в 2016 году была увеличена поддержка именно экспортоориентированным предприятиям. «В этом году Фонд будет продолжать свою работу, будет оказываться поддержка предприятиям, Фонд будет для них «единым окном», - отметила Анастасия Иванова. Она подчеркнула, что в этом году будет уделяться внимание качественному росту малого среднего предпринимательства.

«Год получится и флагом развития турбизнеса», - сказала директор Фонда и пояснила, что в этом году много мер поддержки направлены на туристический бизнес, в том числе туристические выставки.

Также в этом году Фонд планирует выдать на 16,5 млн рублей больше микрозаймов, будет активно работать программа поручительства Фонда. «Мы готовы увеличивать показатели прошлого года», - заявила она.

Анастасия Иванова добавила, что в этом году Фонд начал реализацию проекта «бизнес на прокачку», который планируют развивать. «Практика показала, что наши предприниматели соскучились по такого рода мероприятиям», - заключила она.