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Общество

320 показательных допусков к работе провели в Псковэнерго в минувшем году

В 2016 году специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» провели в общей сложности 320 показательных допусков к работе в электроустановках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Как рассказали в службе производственной безопасности энергокомпании, такие мероприятия проводились в соответствии с утвержденным графиком. В течение года каждая бригада смогла принять в них участие в среднем по 2-3 раза.

Показательные допуски к работе являются одной из форм обучения и повышения квалификации электротехнического персонала предприятия. Нацелены они, в первую очередь, на безопасное выполнение конкретных работ и системно проводятся как на учебно-тренировочных полигонах, так и на действующем электросетевом оборудовании. В ходе их проведения бригады до автоматизма отрабатывают правильность оформления наряда-допуска и подготовки рабочего места, передачу оперативной информации диспетчеру, полноту целевых инструктажей по безопасному выполнению работ.

Показательные допуски проводились по специально разработанной программе, с видеофиксацией и под надзором руководителей производственных подразделений или специалистов служб производственной безопасности. В случае фиксации нарушений требований нормативной документации бригады дополнительно отрабатывают все проблемные вопросы.

«Подобные тренировки являются частью большой системной работы в области охраны труда, - отметили в службе производственной безопасности «Псковэнерго». - Они решают задачи по предупреждению производственного травматизма и способствуют повышению общей культуры производства работ в целом».

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