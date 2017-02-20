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Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»

Депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признаие — 2016». Об этом сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, «красной линией» мероприятия, которое прошло 17 февраля в Псковском драмтеатре, стал спорт.

На фото: Виктор Антонов и Александр Братчиков перед началом церемонии вручения премии «Народное признание — 2016».

Александр Братчиков поставил организаторам церемонии почти максимальный балл из 10 возможных, заметив, что профессионалам виднее. «Общее впечатление хорошее», - сказал парламентарий.

Отметим, что Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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