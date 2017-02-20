Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили

15:09, 20 февраля 2017, ПАИ

Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили до 1 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Постановление о повышении стоимости проезда подписано 17 февраля, в течение 10 дней предписывается увеличить стоимость проезда в городских автобусах. С утра мы посовещались и решили, чтобы людей не путать, ввести повышение стоимости проезда не 27 февраля, а 1 марта», - отметил Игорь Сильченков.

Напомним, что поднять цену планируется с 20 до 23 рублей.