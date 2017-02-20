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Аркадий Мурылёв о «Народном признании-2016»: И премия, и шоу были на достойном уровне

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев считает, что в этом году Первая общественная премия региона «Народное признание» была организована на достойном уровне. «И премия, и шоу - все было на очень достойном уровне», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он также отметил тему, которой была посвящена церемония вручения награды. Напомним, что речь идёт о спорте.  «Тема была выбрана интересная и очень близкая мне», - добавил бизнес-омбудсмен. Обратил он внимание и на юмор, и на музыкальное сопровождение действа, которое обеспечивали кавер-группа «Радиобэнд» и певица Джана.

«И зрители и номинанты были довольны, всё прошло на одном дыхании», - заключил Аркадий Мурылев.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Первая общественная премия вручается с 2010 года, претендентов на «Народное признание» в разных номинациях выдвигают жители Псковской области. В этом году она присуждалась в 11 номинациях.

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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