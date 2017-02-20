В Пскове могут ввести именные проездные билеты для льготников, школьников и студентов

16:02, 20 февраля 2017, ПАИ

В Пскове могут ввести именные проездные билеты для льготных категорий граждан, школьников и студентов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам Игоря Сильченков, наряду с решением данного вопроса обсуждается создание бонусных программ.

И. о. генерального директора ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт рассказал, что проект новой системы оплаты проезда разбит на несколько этапов, ведутся переговоры с Главным госуправлением социальной защиты населения Псковской области.

Он отметил, что электронные карты проезда для льготников будут с фотографией и личными данными. Второй этап – модернизация карт для студентов и школьников, они будут несколько другого вида. «Резко система ломаться не будет. Но, в конце концов, от нынешних проездных мы, как и весь мир, должны будем перейти к электронным», - пояснил Александр Гизбрехт.

Он добавил, что в последующем тарифных планов, связанных с электронной картой, будет больше.