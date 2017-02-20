В Пскове состоялся митинг памяти Героя России Сергея Самойлова

16:39, 20 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 февраля, в социально-экономическом лицее № 21 города Пскова состоялся митинг памяти Героя России, старшего лейтенанта Сергея Самойлова и его боевых товарищей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отдать дань уважения подвигу в этот день собрались учащиеся, учителя, матери Героев России старшего лейтенанта Сергея Самойлова и капитана Александра Калинина, глава Пскова Иван Цецерский, депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, военнослужащие, ветераны. Впервые на митинге, который проводится ежегодно, была вынесена Звезда Героя России Сергея Самойлова, имя которого носит школа. Эта честь была предоставлена его племяннице Ксении.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил руководство школы, учителей и учащихся за память: «Традиционно мы собираемся в школьном дворе, чтобы почтить память героев-разведчиков. Сергею Самойлову всегда двадцать три. Время для него остановилось. Когда-то он так же, как и вы, стоял в строю, слушал рассказы ветеранов, воинов-афганцев. Наша земля ратной славы богата и подвигами героев-современников». Иван Цецерский пожелал школьникам быть похожими на Сергея Самойлова и его боевых товарищей и добавил: «Склоняю голову перед матерями Героев, мы все дарим им частичку своего тепла, потому что чтим подвиг их детей».

Татьяна Самойлова выразила слова признательности всем, кто помнит Сергея: «Сын в моей памяти – каждую минуту. А пережить такие памятные скорбные даты мне помогают руководители города, коллектив школы, сослуживцы Сергея, близкие, друзья». Она поделилась воспоминаниями о сыне: «Он был честным, надежным, уверенным в себе, был готов прийти на помощь другу, как и в тот роковой день, он пошел на помощь группе капитана Александра Калинина. Ребята, я уверена, вы - достойная смена. С вами Россия будет сильной и непобедимой».

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Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков отметил: «Сергей пал, спасая двух солдат. К этому подвигу он шел 23 года своей недолгой земной жизни. Он впитал в себя все лучшее, что вложили в него родители, школа, героическая история России. Он ушёл в вечность и растворился в нас. Память о нем делает нас лучше и сильнее.

Участники митинга почтили память выпускника этой школы Сергея Самойлова и его боевых товарищей минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске.

Затем в школьном музее прошёл урок мужества - гости и учащиеся вспомнили о неравном бое псковских спецназовцев с террористами, произошедшем 21 февраля 2000 года в районе Харсеноя (Чечня). В том бою и погиб 23 -летний старший лейтенант Сергей Самойлов. Спецназовцы удерживали господствующую высоту на горном плато в Аргунском ущелье. В бою Сергей Самойлов был ранен, но продолжал командовать из окопа. Когда в окоп влетела граната, он заслонил своим телом двух солдат, пытаясь их спасти. В той схватке погибли еще 24 солдата и сержанта соединения. На поле боя остались лежать 70 боевиков.