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В Пскове укравших женские куртки безработных задержал экипаж ППС

В Пскове экипаж ППС  задержал троих безработных, подозреваемых в хищении  товаров  на рынке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Пскове утром 19 февраля  экипаж патрульно-постовой службы полиции на улице  Алтаева  задержал трех граждан 1984-го, 1988-го и 1994-го годов рождения. При себе  у них оказались  пакеты, в которых было шесть женских зимних курток, происхождение которых объяснить  мужчины  не  смогли.   

Выяснилось, что  накануне, 18 февраля, на территории рынка по улице Воровского  в Пскове  эти куртки  путем отжатия жалюзи были похищены из торговой палатки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
 

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