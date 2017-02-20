В Пскове укравших женские куртки безработных задержал экипаж ППС

15:51, 20 февраля 2017, ПАИ

В Пскове экипаж ППС задержал троих безработных, подозреваемых в хищении товаров на рынке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Пскове утром 19 февраля экипаж патрульно-постовой службы полиции на улице Алтаева задержал трех граждан 1984-го, 1988-го и 1994-го годов рождения. При себе у них оказались пакеты, в которых было шесть женских зимних курток, происхождение которых объяснить мужчины не смогли.

Выяснилось, что накануне, 18 февраля, на территории рынка по улице Воровского в Пскове эти куртки путем отжатия жалюзи были похищены из торговой палатки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

