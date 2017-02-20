В Псковском районе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

15:36, 20 февраля 2017, ПАИ

В Псковском районе полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений на территории Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

С 2014 года задержанный числился в федеральном розыске и теперь, благодаря псковским оперативникам, он вернулся в ленинградский регион, где в отношении него расследуется несколько уголовных дел.

По имеющейся информации, мужчина позревается в совершении грабежей, изнасилований и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

