В Псковском районе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
В Псковском районе полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений на территории Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
С 2014 года задержанный числился в федеральном розыске и теперь, благодаря псковским оперативникам, он вернулся в ленинградский регион, где в отношении него расследуется несколько уголовных дел.
По имеющейся информации, мужчина позревается в совершении грабежей, изнасилований и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.