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Общество

Молодёжь Пскова станцевала на Сретенском балу

В Городском культурном центре Пскова состоялся Сретенский молодежный бал, посвящённый православному празднику Сретения Господня и приуроченный к Дню православной молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы, заместитель ректора Свято-Тихоновской православной гимназии Евгения Иванова поприветствовала участников: «С 2001 года по всей России проводятся такие православные балы, и я рада, что Молодежный центр подхватил эту идею и уже второй год подряд Сретенский бал проходит в Пскове». Евгения Иванова поблагодарила юношей и девушек за то, что они находят время для светлых дел и пожелала им творческих успехов, чистоты и красоты в их повседневных делах.

Около двух месяцев молодые люди готовились к балу, изучали этикет и учились танцевать. В ходе торжества ребята кружились в вальсе, танцевали полонез, падеграс, польку и другое. Бал проходил под живую музыку в исполнении секстета Ильи Кричевского. В перерывах между танцами для гостей и участников работали литературный и творческий салоны, фотосалон.

В конце вечера кавалеры подарили своим дамам цветы, что выглядело очень трогательно. Кроме того, участники поблагодарили своих наставников: Светлану Бандареву, Валентину Ревнивцеву и Андрея Таскаева.

Организаторами молодежного православного «Сретенского бала» выступили Псковский городской молодежный центр, Псковский областной колледж искусств, Свято-Троицкий Собор и воинский храм святого благоверного великого князя Александра.

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