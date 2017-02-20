С введением электронных карт проезд за наличные в автобусах Пскова отменён не будет

15:49, 20 февраля 2017, ПАИ

С введением электронных карт проезд за наличные в автобусах Пскова отменён не будет. Об этом сообщил директор ГППО «Псковпасажиравтотранс» Александр Гизбрехт на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам директора предприятия, на складе уже лежат 5 тысяч карт, каждая из которых защищена индивидуальной упаковкой. Вскрыть её каждый пассажир должен будет самостоятельно.

Александр Гизбрехт признался, что электронные карты, по его мнению, «быстро не раскупят». «В месяц мы продаём порядка 26 тысяч проездных билетов, в том числе льготных и школьных-студенческих. До тех пор пока не будет деления элеткронных билетов на льготные, эти категории граждан будут отдавать предпочтение бумажным проездным», - пояснил директор ГППО и добавил, что в будущем планируется и введение карточек с неограниченным количеством поездок.