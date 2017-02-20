0
15:47
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
15:26
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017»
15:09
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
13:51
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
12:38
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
11:11
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля
09:40
Масленичная неделя начинается 20 февраля
Еще новости
Общество

С введением электронных карт проезд за наличные в автобусах Пскова отменён не будет

С введением электронных карт проезд за наличные в автобусах Пскова отменён не будет. Об этом сообщил директор ГППО «Псковпасажиравтотранс» Александр Гизбрехт на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам директора предприятия, на складе уже лежат 5 тысяч карт, каждая из которых защищена индивидуальной упаковкой. Вскрыть её каждый пассажир должен будет самостоятельно.

Александр Гизбрехт признался, что электронные карты, по его мнению, «быстро не раскупят». «В месяц мы продаём порядка 26 тысяч проездных билетов, в том числе льготных и школьных-студенческих. До тех пор пока не будет деления элеткронных билетов на льготные, эти категории граждан будут отдавать предпочтение бумажным проездным», - пояснил директор ГППО и добавил, что в будущем планируется и введение карточек с неограниченным количеством поездок.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
20 февраля 2017
Александр Братчиков назвал удачной тему, выбранную для церемонии вручения премии «Народное признание»
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017»
20 февраля 2017
Состоялась первая фотосессия участников конкурса «Мистер Псков – 2017» 4
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
20 февраля 2017
Повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова отложили
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
20 февраля 2017
Андрей Савин: Премия «Народное признание» - большая книга достижений жителей Псковской области
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
20 февраля 2017
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля
20 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова подорожает с 27 февраля 5
Масленичная неделя начинается 20 февраля
20 февраля 2017
Масленичная неделя начинается 20 февраля
Между двумя озёрами в Изборске продаётся коттедж для большой семьи
20 февраля 2017
Между двумя озёрами в Изборске продаётся коттедж для большой семьи

Идет загрузка...