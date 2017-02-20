Александр Гизбрехт: Есть ошибки в работе кондукторов с валидаторами, а есть технические накладки

15:42, 20 февраля 2017, ПАИ

«Есть и ошибки в работе кондукторов с новыми аппаратами, есть технические накладки», - сказал исполняющий обязанности директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля. Он подчеркнул, что технические специалисты работают без выходных, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Нарекания пока есть и со стороны кондукторов, и среди пассажиров. Но, думаю, в ближайшее время всё это отладится», - отметил Александр Гизбрехт.

Он также сообщил, что предприятие получило 150 валидаторов. Каждое утро на линию выходят порядка 116-118 автобусов, поэтому имеется резерв этих устройств.