Салютом и концертом с участием московского исполнителя отметят 23 февраля в Великих Луках

15:45, 20 февраля 2017, ПАИ

23 февраля в Великих Луках пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, начнутся они в 11:00 с церемонии возложения цветов на воинском мемориальном захоронении.

На 12:00 у Вечного огня запланирован торжественный митинг, в котором примут участие руководство Великих Лук, депутаты гордумы, ветераны и молодежь. В этот день также пройдет возложение цветов к стеле воинской славы и другим памятным местам.

Позже, в 18:00, в Детской музыкальной школе № 1 состоится праздничный концерт, собравшихся поздравят творческие коллективы и солисты, а также автор-исполнитель патриотических песен Владимир Мазур (Москва). Кроме того, прозвучат и песни в исполнении великолучан-ветеранов Вооруженных сил.

С 19:00 до 20:00 на экране на площади Ленина будут демонстрироваться видеоматериалы, посвященные Дню защитника Отечества. В 20:00 прогремит праздничный салют.