Псковские студенты примерили экипировку бойцов ОМОН

16:00, 20 февраля 2017, ПАИ

В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники Отряда мобильного особого назначения отдела Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества» для студентов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, первокурсникам юридического факультета Псковского государственного университета рассказали об истории создания и боевом пути подразделения, показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, а также познакомили с особенностями службы.

Студенты примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.

«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», — отметил командир ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов.