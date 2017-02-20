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Общество

Псковские студенты примерили экипировку бойцов ОМОН

В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники Отряда мобильного особого назначения отдела Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества» для студентов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, первокурсникам юридического факультета Псковского государственного университета рассказали об истории создания и боевом пути подразделения, показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, а также познакомили с особенностями службы. 

Студенты примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.

«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», — отметил командир ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов.

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