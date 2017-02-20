0
15:13
В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за истории с обманутыми покупателями квартир в ЖК «Европа»
10:59
Сотрудники ФСБ завершили расследование дела банды торговцев оружием из Великих Лук
19:22
Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Псковской области в ближайшие часы
13:00
Полиция продолжает розыск пропавшего в октябре жителя Пскова
12:47
На Псковском озере под лёд провалилась легковая машина
19:43
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
18:55
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий
Еще новости
Происшествия

В Пыталово мужчина угнал машину собутыльника, который отошёл за деньгами

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району раскрыли преступление, связанное с угоном автомашины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 19 февраля в Пыталово из деревни Вышгородок приехала нетрезвая компания на автомобиле ВАЗ-2105. Водитель отправился к своей родственнице за деньгами, чтобы приобрести спиртное, а его приятель, тем временем, сел за руль и поехал дальше. Однако, на улице Красноармейской мотор заглох, потому что кончился бензин, гражданин бросил машину и скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые мероприятия и вскоре установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался безработный 28-летний житель деревни Вышгородок Пыталовского района. Автомобиль обнаружили без технических повреждений. По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за истории с обманутыми покупателями квартир в ЖК «Европа»
20 февраля 2017
В Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за истории с обманутыми покупателями квартир в ЖК «Европа»
Сотрудники ФСБ завершили расследование дела банды торговцев оружием из Великих Лук
20 февраля 2017
Сотрудники ФСБ завершили расследование дела банды торговцев оружием из Великих Лук
Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Псковской области в ближайшие часы
19 февраля 2017
Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Псковской области в ближайшие часы 4
Полиция продолжает розыск пропавшего в октябре жителя Пскова
18 февраля 2017
Полиция продолжает розыск пропавшего в октябре жителя Пскова
На Псковском озере под лёд провалилась легковая машина
18 февраля 2017
На Псковском озере под лёд провалилась легковая машина
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
16 февраля 2017
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий
15 февраля 2017
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий 13
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины
15 февраля 2017
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины 1

Идет загрузка...