В Пыталово мужчина угнал машину собутыльника, который отошёл за деньгами

15:57, 20 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району раскрыли преступление, связанное с угоном автомашины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 19 февраля в Пыталово из деревни Вышгородок приехала нетрезвая компания на автомобиле ВАЗ-2105. Водитель отправился к своей родственнице за деньгами, чтобы приобрести спиртное, а его приятель, тем временем, сел за руль и поехал дальше. Однако, на улице Красноармейской мотор заглох, потому что кончился бензин, гражданин бросил машину и скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые мероприятия и вскоре установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался безработный 28-летний житель деревни Вышгородок Пыталовского района. Автомобиль обнаружили без технических повреждений. По данному факту проводится проверка.