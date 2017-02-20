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Общество

Мокрый снег и дождь обещают псковские синоптики 21 февраля

21 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит -2…+3 градуса.

Атмосферное давление будет ниже нормы.
 

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