Псковичей приглашают на службу по контракту

16:13, 20 февраля 2017, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссариате, набор на службу ведётся в войсковые части 64044, 41493, 76-ю десантно-штурмовую дивизию, 29760 (город Луга), Северный флот (Мурманск, Североморск, Полярный, город Гаджиево, поселок Видяево), плавсостав Балтийского флота - 06017, 41450 (Рязань), 83466 (Москва), 02511 (поселок Каменка Ленинградской области), в части 30734, 44440, 64055 (Остров), а также в Национальную гвардию, МЧС, ФСО, ФСБ РФ.

На военную службу по контракту принимаются гражданине от 20 до 35 лет, годные по состоянию здоровья. Они обязаны пройти действительную военную службу по призыву, иметь хорошую физическую подготовку, пройти профессионально-психологический отбор и проверку управления МВД.

По всем вопросам военный комиссариат Пскова просит обращаться по телефону 72-72-51.