Игорь Сильченков призвал псковичей не волноваться в связи с нововведениями в системе оплаты проезда в автобусах

16:20, 20 февраля 2017, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков призвал псковичей не волноваться и не накручивать себя заранее в связи с грядущими нововведениями в системе оплаты проезда в автобусах. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Сильченкова, администрация Псковской области вводит эту систему именно для повышения комфортности перевозки пассажиров, чтобы люди имели меньше неудобств при поездках.

И. о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт также сообщил, что введение электронных билетов планируется в Острове и Печорах. Он добавил, что маршрутки, которые не принадлежат предприятию, могут применить новый тариф, а могут и не делать этого. На пригородных маршрутах электронных карт пока не будет.

На вопрос о том, как можно будет узнать количество средств на карте, Александр Гизбрехт затруднился ответить.

Он отметил, что уже поступали рекламные предложения - по размещению информации на обратной стороне чека-билета.