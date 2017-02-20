1
20:05
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
19:41
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
17:35
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
19:37
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
14:50
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Еще новости
Экономика

Работа таможни должна быть открытой, заявил Медведев

Работа таможни должна быть открытой и дружественной для всех участников таможенных отношений, заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Таможня должна быть открытой, действующей на базе современного законодательства, работающей в рамках электронных форм, дружелюбной для всех участников таможенных отношений, в том числе и для обычных граждан. В то же время она должна отвечать тем требованиям, которые установлены законом», - сказал премьер-министр.

По его словам, качество работы таможни «является ключевым показателем деловой активности в любой стране, а в нашей стране, тем более, с учетом ее масштабов и сложностей».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
20 февраля 2017
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
19 февраля 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве 4
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
18 февраля 2017
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников» 8
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
17 февраля 2017
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение 3
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
17 февраля 2017
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область

Идет загрузка...