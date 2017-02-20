Работа таможни должна быть открытой, заявил Медведев

17:48, 20 февраля 2017, ПАИ

Работа таможни должна быть открытой и дружественной для всех участников таможенных отношений, заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Таможня должна быть открытой, действующей на базе современного законодательства, работающей в рамках электронных форм, дружелюбной для всех участников таможенных отношений, в том числе и для обычных граждан. В то же время она должна отвечать тем требованиям, которые установлены законом», - сказал премьер-министр.

По его словам, качество работы таможни «является ключевым показателем деловой активности в любой стране, а в нашей стране, тем более, с учетом ее масштабов и сложностей».