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Общество

Собственник участка в Себежском районе заплатит штраф за заросли

Штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства назначен собственнику участка сельскохозяйственного назначения в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Нарушение было выявлено на участке сельхозназначения площадью 0,9 га, находящемся вблизи деревни Войтехово. При осмотре земель специалисты обнаружили зарастание земель древесно-кустарниковой и сорной растительностью на всей площади.

Фактов, подтверждающих проведение на участке мероприятий по охране земель, воспроизводству плодородия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания, в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора не установили.

Собственник признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель), назначено наказание в виде штрафа и выдано предписание с целью устранения выявленных нарушений.

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