Глава Пскова вручил сборник патриотических стихов авторам-школьникам

16:44, 20 февраля 2017, ПАИ

20 февраля глава Пскова Иван Цецерский приветствовал учеников городских школ - участников Всероссийского конкурса стихотворений «Мой город - моя гордость», который впервые провел Общественный совет Союза городов воинской славы с 22 августа по 15 октября 2016 года. Псков на конкурсе представили четверо юношей и девушек - учащиеся школ № 2 и № 18, лицея № 4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вызывает неподдельную гордость, что наши дети стали активными участниками и призерами всероссийского конкурса патриотических работ. Вы, жители города Воинской славы Пскова, вписали свои имена в новую страничку современной истории наряду с вашими ровесниками из других славных городов. В эти февральские дни мы вспоминаем и очередную дату основания Красной Армии, битвы Великой Отечественной войны и героев современной России: разведчиков бригады спецназа и десантников 6 роты. Все эти вехи истории прямо или косвенно запечатлены в ваших стихах», - обратился к участникам конкурса, их родителям и учителям И. Цецерский.

Руководитель города попросил прочитать авторов их стихотворения и поделиться эмоциями, при которых родились эти строки.

Екатерина Мазепина, которая заняла второе место во всероссийском конкурсе «Мой город - моя гордость», рассказала, что много лет является воспитанницей Центра «Патриот», ежегодно участвует в псковском Параде Победы: «Мое стихотворение посвящено 70-летию освобождения Пскова от оккупации. Каждый год 9 мая на площади Ленина я ловлю себя на мысли, что чувствую, наверное, то же самое, что чувствовали мои прабабушки и прадедушки. Я постаралась передать это языком поэзии». Алина Кежова и Ольга Кондратьева отметили, что их вдохновили красота древнего Пскова, его история, судьбы родственников, прошедших Великую Отечественную войну, воспоминания и рассказы.

За чашкой чая ребята поделились с главой города планами на жизнь, своими тревогами от выбора будущей профессии и места учебы.

В завершение встречи Иван Цецерский вручил участникам конкурса диплом Союза городов воинской славы, сборник авторских стихотворений и приветственный адрес.

Отметим, по итогам конкурса авторских стихотворений «Мой город - моя гордость» издан сборник авторских стихотворений, в который, помимо работ победителей, вошли все присланные в Общественный совет творческие работы - 118 стихотворений молодежи из 24 городов воинской славы России.