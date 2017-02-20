Виктор Антонов о «Народном признании»: Мы отвыкли хвалить людей

16:42, 20 февраля 2017, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов высоко оценил идею Первой общественной премии региона «Народное признание». «Очень здорово то, что мы выделяем людей, которые впереди нас, которые лидируют в какой-то отрасли: в спорте, в производстве, в социальной сфере... Это очень здорово. Просто мы сейчас отвыкли людей хвалить. Раньше были Доски почёта, наград много вручалось, а теперь как-то мы не имеем такой возможности. Поэтому такое публичное мероприятие – это очень здорово», - заявил Виктор Антонов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он пожелал, чтобы в дальнейшем среди обладателей награды было больше людей труда: врачей, учителей, инженеров. «К сожалению, мы не видим конкретной работы людей. Например, у нас великолепные производители в сельском хозяйстве, великолепные свинофермы. А там же люди работают, люди которые кормят нас. Наверняка есть достойные и сварщики, и водители. Но они не представлены среди финалистов премии», - сказал Виктор Антонов.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 кандидата на награду, после первого тура голосования в финал вышли 33 из них. Победителей в каждой номинации определяли путём сложения голосов членов жюри премии и тех, что были поданы на сайте ПАИ во втором туре голосования.

Церемония награждения прошла 17 февраля в Псковском областном театре драмы имени А. С. Пушкина.

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