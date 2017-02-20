В Невельском районе 116 работодателей содействуют заблаговременной подготовке документов для назначения пенсии работникам

16:40, 20 февраля 2017, ПАИ

В Невельском районе 116 предприятий заключили соглашения с Пенсионным фондом о взаимодействии в целях заблаговременной подготовки документов для назначения пенсии работникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Самыми крупными из них являются МУП Невельские теплосети, ЗАО Невельское швейное объединение, ООО Невельское швейное предприятие, Невельское райпо, ГУСО Центр социального обслуживания Невельского района, ГБУЗ Невельская межрайонная больница.

Управление ПФР в Невельском районе постоянно оказывает содействие кадровым службам предприятий по заблаговременному представлению документов сотрудников, которые необходимы для своевременного установления страховой пенсии по старости.

В феврале в рамках этой работы специалисты Управления ПФР посетили ЗАО «Невельское швейное объединение». С начала 2017 года кадровой службой швейного объединения было передано 8 электронных макетов и более 50 документов в электронном виде, которые необходимы для своевременного установления страховой пенсии по старости работникам предприятия.

Как пояснила начальник Управления Наталья Цимбалова, передача необходимых для назначения пенсии документов осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя. При этом сведения передаются только по письменному согласию работника на передачу и обработку его персональных данных.

Заблаговременное представление документов для своевременного назначения страховой пенсии и их оценка специалистами ПФР обеспечивает полноту и достоверность сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию сотрудников, избавляет их от необходимости самостоятельно собирать необходимые документы, дает возможность органам ПФР сразу назначить пенсию в полном объеме.

В рамках проведения заблаговременной работы специалисты Управления ПФР за 2016 год приняли 95 пакетов документов в электронном виде по защищенным каналам связи от работодателей, заключивших соглашения об электронном взаимодействии с Управлением ПФР в Невельском районе.