Одним из главных борцов с безнравственностью в рунете оказался сотрудник тольяттинского университета

18:03, 20 февраля 2017, ПАИ

Стала известна личность человка, из-за которого в российском сегменте интернета были заблокированы такие популярные ресурсы с порнографическим содержанием, как Pornolab и Brazzers. Об этом сообщается в расследовании издания Meduza.io. Человеком, методично лишающим рунет доступа к порносайтам и другому безнравственному на его взгляд контенту, оказался 38-летний активист Руслан Охлопков — замдиректора по научно-исследовательской работе и хозяйственно-договорным отношениям Архитектурно-строительного института Тольяттинского государственного университета.

Сообщается, что он является аккредитованным экспертом Роскомнадзора и участником организации «Политическая практика». Активисты этой организации выступали против журналов Cosmopolitan, Vogue и Maxim, посчитав, что те занимаются пропагандой проституции, критиковали знаменитую куклу «Барби» за, как они посчитали, формирование у детей «матрицы нового идеала красоты в виде вульгарности и распущенности», а также видеоигры Mass Effect и Sims за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.