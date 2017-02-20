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Общество

Одним из главных борцов с безнравственностью в рунете оказался сотрудник тольяттинского университета

Стала известна личность человка, из-за которого в российском сегменте интернета были заблокированы такие популярные ресурсы с порнографическим содержанием, как Pornolab и Brazzers. Об этом сообщается в расследовании издания Meduza.io. Человеком, методично лишающим рунет доступа к порносайтам и другому безнравственному на его взгляд контенту, оказался 38-летний активист Руслан Охлопков — замдиректора по научно-исследовательской работе и хозяйственно-договорным отношениям Архитектурно-строительного института Тольяттинского государственного университета.

Сообщается, что он является аккредитованным экспертом Роскомнадзора и участником организации «Политическая практика». Активисты этой организации выступали против журналов Cosmopolitan, Vogue и Maxim, посчитав, что те занимаются пропагандой проституции, критиковали знаменитую куклу «Барби» за, как они посчитали, формирование у детей «матрицы нового идеала красоты в виде вульгарности и распущенности», а также видеоигры Mass Effect и Sims за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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