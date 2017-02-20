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Происшествия

В выходные в ДТП на псковских дорогах погибли пешеход и водитель

За прошедшие выходные дни, 18 и 19 февраля, в Псковской области произошли 6 ДТП, в результате которых два человека погибли и шестеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБД.

В воскресенье возле деревни Севастьяново Новосокольнического района на 505-м км шоссе Москва - Балтия 34-летний водитель машины ИЖ-21261 не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля.

Днем ранее в в Псковском районе на 17-м км дороги Псков - Гдов 33-летний водитель машины «Мерседес Бенц» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. 41-летний пассажир получил незначительные травмы.

В тот же день в деревне Филатова Гора на 16-м км дороги Псков – Кислово - Палкино 27-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с поворачивающей налево машиной «Лада Веста», за рулем которой находился 54-летний мужчина. После этого «Хонда» наехала на пешехода — 27-летнего молодого человека, а также на автомобиль ГАЗ, который стоял на встречной обочине за пешеходом. В результате пешеход скончался на месте происшествия. Кроме того, пострадал водитель «Хонды» и его 25-летний пассажир, госпитализация не потребовалась

Помимо этого, в субботу в Великих Луках на улице Плаксинской, 7  44-летний водитель «Чери» выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 56-летнего мужчины, а затем съехал в кювет и наехал на дерево. В итоге водитель «Чери» погиб на месте аварии.

Возле деревни Уда Бежаницкого района на 74-м км дороги Порхов — Успенье 49-летний водитель машины  ВАЗ-21102 выехал на полосу встречного движения, где не разъехался с автомобилем «Волга Сайбер» под управлением 51-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель с полученными травмами доставлен в больницу.

Также рядом с поселком Палкино на 40-м км дороги Псков – Палкино 62-летний водитель автомобиля «Опель Мокка» сбил 47-летнего мужчину. Пешеход с полученными травмами госпитализирован.

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