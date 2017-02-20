В куньинской деревне Жижица выявили места проживания неблагополучных категорий граждан

17:12, 20 февраля 2017, ПАИ

20 февраля отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно со старшим участковым уполномоченным полиции и заместителем директора-главного редактора районной газеты «Пламя» провели профилактический рейд в деревне Жижица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейд провели с целью противопожарного инструктажа жителей деревни, а также неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в жилых домах. В ходе инструктажа распространили три памятки о мерах пожарной безопасности и 21 листовку на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировали 10 человек под роспись. Провели также обследование шести жилых домов, выявили три места проживания неблагополучных категорий граждан. Кроме того, состоялось собрание граждан, на котором присутствовали девять человек.

В ходе рейда особое внимание уделялось гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. До жителей деревни довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.