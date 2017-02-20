В Псковском музее отпразднуют Масленичную неделю

17:00, 20 февраля 2017, ПАИ

В Псковском музее отпразднуют Масленичную неделю. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, 20-26 февраля в фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, д. 7) будут представлены работы Бориса Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья», посвященные теме народных масленичных гуляний.

Музыкант и танцующая русская красавица созданы художником в 1923 году и выпускались на Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова.

21 - 26 февраля музей-усадьба Модеста Мусоргского (село Наумово Куньинского района Псковской области) приглашает на интерактивную программу «Масленичный балаган».

Стоимость посещения: взрослые – 3500 рублей/группа, детская группа – 2000 рублей. Входной билет - 50 рублей оплачивается дополнительно. Запись по телефону (8-811-49) 31-140.

20 февраля – 15 марта в Поганкиных палатах (улица Некрасова, д.7) для организованных групп пройдет интерактивная программа «Широкая Масленица».

В рамках программы участники узнают об истории и традициях праздника, блинных рецептах, примут участие в мастер-классе. Стоимость участия: 1600 рублей/группа (до 25 человек), мастер-класс оплачивается дополнительно – 20 рублей.

Предварительная заявка обязательна по телефону 66 18 29.

21 февраля состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре». Организатором конференции выступает Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова В рамках конференции пройдет концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории «Праздничные молодежные гуляния в народных традициях».

26 февраля в 14.00 пройдет культурно-образовательная программа «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду» (улица Некрасова д.7). Занятие посвящено Масленичной неделе с ее яркими фольклорными традициями и забавами. Стоимость участия: 100 рублей – взрослые, 60 рублей – школьники, 40 рублей – дошкольники.

Предварительная запись обязательна: 66 18 29; pskovmuseum@mail.ru.