Псковские спортсмены взяли 9 золотых медалей на Всероссийском турнире по каратэ

18:06, 20 февраля 2017, ПАИ

С 18 по 19 февраля в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по Каратэ WKF «Петербургская Весна 2017». Команда из Пскова стала обладательницей 9-ти золотых медалей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации каратэ Пскова.

Всего в соревнованиях участвовали 1 тыс. 57 спортсменов из 25 регионов России и несколько приглашенных стран-участниц.

«В этом году данные соревнования стали одними из самых масштабных в России. Высокий уровень конкуренции спортсменов сделал заработанные медали еще более ценными для победителей и призеров соревнований. Турнир обслуживали лучшие судьи России, что не может заставить сомневаться в корректности судейства и объективности принятия решений», - отметили в Федерации.

Псковскую область представляла команда из тренеров и судей клуба каратэ «Будокан «АТЭМИ».

«Наши спортсмены показали себя на этих соревнованиях очень достойно. С турнира такого уровня мы везем домой много медалей, что является хорошим показателем развития нашего вида спорта в городе и области» - рассказал тренер клуба Антон Потебня.

В первый день спортсмены выступали в категориях личных и командных Ката.

В Ката - группе места распределились следующим образом: Е. Потебня, П. Лопатина, А. Вепихович - 1 место в категории 8-9 лет, 1 место категория 10-11 лет - М. Хоменко, С. Мурахтин, И. Карпов. Также, в категории 16-17 лет первое место получили М. Степанов, О. Нестеренков, В. Сподынюк.

В индивидуальных зачетах Ката 1-место в категории 6-7 лет занял О. Куприянчик, второе досталось И. Шевчук, а третье - Д. Морозов. Разряд КМС получил В. Сподынюк, завоевал бронзу в категории 16-17 лет, тем самым выполнив норматив.

Перед соревнвоаниями прошел судейский семинар, на котором судьи повышали свою квалификацию и сдавали экзамен на новые категории. В итоге, 3-ю категорию получил М. Иванов, а 2-ю категорию присудили Д. Хорошеву и О. Нестеренкову.